لبنان | بعد ارتفاعه الجنوني.. كيف افتتح دولار السوق السوداء اليوم؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 23 أبريل 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

بعد ارتفاعه الجنوني يوم أمس، شهد دولار السوق السوداء صباح اليوم السبت 23 نيسان 2022 انخفاضًا ملحوظًا، وتراوح سعر الصرف ما بين 27200 ليرة لبنانية للشراء و 27300 ليرة لبنانية للمبيع مقابل الدولار الواحد.

وذلك بعدما حلّق أمس ووصل في حده الأقص الى الـ 28750 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكانت أوضحت معلومات صحفية أن سبب ارتفاع سعر الصرف، هو نقص العملة الخضراء.

وكانت قد أعلنت نقابة السوبرماركت في بيان يوم أمس، ان لوائح أسعار السلع الغذائية والإستهلاكية التي تستلمها من الموردين هي بالليرة اللبنانية، وحيث أنها لم تستلم لوائح جديدة من الموردين، فإن أسعار هذه السلع في السوبرماركت لا تزال على حالها حتى الآن.