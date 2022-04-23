لبنان | يوم “جنوني” للدولار… كيف أقفل؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 23 أبريل 2022 01:13 صباحاً - منذ ساعتين

بعد ارتفاع سعر دولار السوق السوداء بشكل جنوني مساء اليوم، مسجّلًا ما بين 28650 و 28750 ليرة لبنانية للدولار الواحد، عاد وانخفض بشكل سريع، حيث سجّل ما بين 27600 و27700 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان قد سجّل خلال النهار ما بين 27700 و27750 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وافتتح صباحًا على سعر 26450 و26550 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكانت أوضحت معلومات صحفية أن سبب ارتفاع سعر الصرف، هو نقص العملة الخضراء.

فبحسب مصادر عاملة في المجال المالي والصرافة “مصرف لبنان، عاد الى “عادته القديمة” ورجع الى “لمّ الدولار” بسبب نقص العملة الصعبة لديه، ويعاني من ضغط هائل على احتياطي المصرف المركزي لاستيراد المحروقات والدواء والقمح.

كما هو مضطر لتأمين بين 50 و60 مليون دولار يومياً، لتغذية منصة صيرفة وانجاح التعاميم ولا سيما الـ158 و161 واستمرارها مرهون بإستمرار ضخ الدولار. وتكشف المصادر ان الصرافين يعانون بدورهم من شح العملة الخضراء والطلب اكثر من العرض، ويتردد في اوساطهم ان هناك صرافين كبار يشترون الدولار لمصلحة مصرف لبنان”.