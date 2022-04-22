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لبنان | الحلبي أعلن الأهداف الأساسية المطلوبة لإمتحانات الشهادات الرسمية

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mayssa kassab 0 تبليغ

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 22 أبريل 2022 07:09 مساءً - منذ 3 ساعات

وزير التربية عباس الحلبي

أعلن وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي، الأهداف الأساسية المطلوبة لمواد اللغات والمضامين التعليمية الأساسية المطلوبة لمواد العلوم والرياضيات والإجتماعيات وعلم الإقتصاد وعلم الإجتماع والفلسفة والحضارات لإمتحانات الشهادة المتوسطة ولشهادة الثانوية بفروعها الأربعة للعام الدراسي 2021-2022 ، ويمكن لجميع التربويين والمرشحين الاطلاع عليها من خلال الضغط على الرابط الاتي :
https://www.crdp.org/news/

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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