لبنان | أزمة الكهرباء تابع.. هذا ما كشفه مدير معمل الزهراني

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 22 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

قال مدير معمل الزهراني الحراري أحمد عباس في حديث مع قناة “الجديد” أن “المشكلة هي ان بواخر الفيول التي تأتي حمولتها اقل من القدرة الاستهلاكية لمعمل دير عمار ومعمل الزهراني، وكل معمل بحاجة الى 60 الف طن شهريا”.

واشار الى أنه “من المتوقع انه يعود المعملان الى العمل بين الثلاثاء والاربعاء المقبلين، موكدًا أن أزمة تأمين الفيول مستمرة والموضوع يتعلق بالدولار الفريش وانتاج كهرباء لبنان الحالي هو “صفر ساعة””.