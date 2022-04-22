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لبنان | أزمة الكهرباء تابع.. هذا ما كشفه مدير معمل الزهراني

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mayssa kassab 0 تبليغ

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 22 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

معمل الزهراني النفطية

قال مدير معمل الزهراني الحراري أحمد عباس في حديث مع قناة “الجديد” أن “المشكلة هي ان بواخر الفيول التي تأتي حمولتها اقل من القدرة الاستهلاكية لمعمل دير عمار ومعمل الزهراني، وكل معمل بحاجة الى 60 الف طن شهريا”.

واشار الى أنه “من المتوقع انه يعود المعملان الى العمل بين الثلاثاء والاربعاء المقبلين، موكدًا أن أزمة تأمين الفيول مستمرة والموضوع يتعلق بالدولار الفريش وانتاج كهرباء لبنان الحالي هو “صفر ساعة””.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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