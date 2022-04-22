لبنان | “كهرباء لبنان”: منشآتنا ما زالت تتعرض لسرقات متكررة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 22 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أن منشآتها “ما زالت تتعرض لسرقات متكررة على مستوى شبكات التوزيع وأيضا شبكات النقل / توتر عالي حيث يتم بشكل ممنهج سرقة الكابلات الهوائية وكذلك زوايا التشبيك الحديدية العائدة لأبراج التوتر العالي الداعمة لها الأمر الذي يؤدي الى سقوط هذه الأبراج وانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة كما حدث خلال شهر آذار المنصرم في عكار وقبل ذلك في جرود الهرمل حيث سقط من جراء هذه السرقات ثلاثة أبراج 220 ك.ف، كما ان هذه السرقات طاولت خلال الاسبوع الماضي أبراج التوتر العالي العائدة لخط ديرنبوح – بارد 66 ك.ف في منطقة عدوة مركبتا والذي تعود ملكيته لشركة نقل القوى الكهربائية مما أدى الى سقوط أحد الأبراج وسرقة الكابلات الهوائية التي كانت عليه”.

وأضافت في بيان: “لذلك فإن المؤسسة ستقوم ابتداء من نهار السبت الواقع في 23/4/2022 بإعادة وضع خط ديرنبوح – بارد 66 ك.ف تحت التوتر وتدعو المواطنين لعدم الاقتراب من أبراج التوتر العالي والكابلات الهوائية وحتى لو كانت ملقاة على الأرض وذلك حفاظا” على سلامتهم”.

وتابع: “كما تدعو القوى الأمنية لكشف المعتدين واتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة في مثل هكذا حالات وإنزال أشدّ العقوبات بحقهم نظرا” للأضرار والخسائر الجسيمة التي تترتب من جرّاء هذه التعديات والسرقات التي تطاول المنشآت العامة، كما نهيب بكافة البلديات الإبلاغ الفوري عن هذه التعديات ومواكبة القوى الأمنية لقمع المعتدين”.