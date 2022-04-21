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لبنان | تعميم لوزير التربية لتسهيل اقتراع ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 أبريل 2022 07:15 مساءً - منذ ساعة واحدة

وزير التربية عباس الحلبي

أصدر وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي التعميم رقم 17/م/ 2022 المتعلق بوضع الطوابق السفلى للمدارس بتصرف وزارة الداخلية لتسهيل اقتراع ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

وجاء في التعميم: “في ظل التعاون القائم بين وزارة الداخلية والبلديات وبين وزارة التربية والتعليم العالي لجهة تأمين أقلام اقتراع في المؤسسات التعليمية الرسمية، وحيث أن وزارة التربية والتعليم العالي قد أودعت وزارة الداخلية والبلديات معلومات عن المباني العائدة لها، ونظرا لأهمية الدمج واحترام حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة بالاقتراع وفق شروط تليق بهم وتتناسب مع حاجاتهم،

لذلك نطلب من جميع مديري المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية التعاون التام مع وزارة الداخلية والبلديات لجهة وضع الطوابق الارضية بتصرفها مع جميع ما يلزم لتأمين الظروف اللائقة لاتاحة فرصة الاقتراع لجميع المواطنين وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة”.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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