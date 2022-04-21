لبنان | هذا ما كشفه فياض عن تمويل البنك الدولي للغاز والكهرباء

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 أبريل 2022 10:16 صباحاً - منذ 10 ثواني

أوضح وزير الطاقة وليد فياض قبيل جلسة مجلس الوزراء أن البنك الدولي لم يرفض تمويل الغاز والكهرباء وإنما هناك تأخير في إعطاء الموافقة على التمويل.

أما بالنسبة للعقد مع الاردن، فقد لفت فياض إلى أنه أُبرم سابقا وهو بحاجة للتصديق في مجلس الوزراء، كاشفا أن اجتماع البنك الدولي يوم الجمعة لم يسفر عن النتائج المرجوة.

وأكد التواصل مع السفيرتين الاميركية والفرنسية، معتبرا أن الكرة في ملعبهما لادخالنا في المفاوضات مع البنك الدولي بشكل رسمي.