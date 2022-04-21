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لبنان | هذا ما كشفه فياض عن تمويل البنك الدولي للغاز والكهرباء

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mayssa kassab 0 تبليغ

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 أبريل 2022 10:16 صباحاً - منذ 10 ثواني

وزير الطاقة ​وليد فياض

أوضح وزير الطاقة وليد فياض قبيل جلسة مجلس الوزراء أن البنك الدولي لم يرفض تمويل الغاز والكهرباء وإنما هناك تأخير في إعطاء الموافقة على التمويل.

أما بالنسبة للعقد مع الاردن، فقد لفت فياض إلى أنه أُبرم سابقا وهو بحاجة للتصديق في مجلس الوزراء، كاشفا أن اجتماع البنك الدولي يوم الجمعة لم يسفر عن النتائج المرجوة.

وأكد التواصل مع السفيرتين الاميركية والفرنسية، معتبرا أن الكرة في ملعبهما لادخالنا في المفاوضات مع البنك الدولي بشكل رسمي.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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