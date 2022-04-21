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لبنان | الدفاع المدني: 29 مهمة خلال 24 ساعة

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mayssa kassab 0 تبليغ

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 أبريل 2022 10:16 صباحاً - منذ 13 دقيقة

الدفاع المدني الإيراني

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات في اليوم، البيان الآتي:

تمكن عناصر الدفاع المدني، خلال الـ 24 ساعة الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق (عدد14):
o أعشاب(عدد9) : حارة صيدا – صور – ضهور شويفات – بسرين – دير القمر – كفرعميه.
وأشجار: بعلشميه – ايعال.
إطارات في مزيارة.
o سيارات (عدد1): الزلقا.
o مؤسسات(عدد2): داخل محل في الأوزاعي – داخل مستودع في عائشة بكار.
o نفايات (عدد2): عشقوت – انطلياس.

– نقل وإسعاف (عدد12):
o حوادث (عدد10): غبالة – عين الرمانة – جعيتا – عرمون – راس النبع – ساحل علما – عمشيت – الجديدة – جوار البواشق – حراجل.
o حوادث سير(عدد2): حراجل وإسعاف مصاب في مكان الحادث – برج البراجنة ونقل جريح الى المستشفى.

– سلامة عامة (عدد1): برج حمود.

– خدمات عامة (عدد2): لحفد – بحمدون.

مجموع المهمات المنفذة خلال الـ24 ساعة الماضية 29 مهمة.

وذكرت المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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