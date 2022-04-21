لبنان | سعيد: لا استقلال إلا برفع الاحتلال الإيراني

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 أبريل 2022 10:16 صباحاً - منذ 41 دقيقة

أكد رئيس “لقاء سيدة الجبل” النائب السابق فارس سعيد خلال لقاء مع فاعليات من قضاء جبيل، زارته في دارته في قرطبا ان “لا حل للازمات السياسية والوطنية والمالية والاقتصادية والاجتماعية التي نعيشها في لبنان، الا باسترجاع استقلالنا، والاستقلال هذه المرة هو من قوة احتلال خبيثة ظاهرها داخلي لبناني اسمه سلاح حزب الله، وحقيقتها هو احتلال مثل كل الاحتلالات الخارجية، لأن الامرة على هذا السلاح امرة ايرانية”.

ولفت سعيد الى ان “الاستقلال ليس فقط كلمة تقال، بل لتحقيقه يجب اعادة تكوين الوحدة الداخلية حوله”، مشيرًا الى ان “جيل ما بعد الحرب تعلم ان وحدة اللبنانيين مسيحيين ومسلمين قادرة على انجاز المحطات الوطنية الكبرى”.

وذكر أنه “في عام 2005 مطلب خروج الجيش السوري من لبنان، كان مطلبا مسيحيا وعندما تحول الى مطلب وطني اسلامي – مسيحي وحمله المسلمون على قدر ما حمله المسيحيون تحقق هذا المطلب، وعلينا اليوم ان نعمل على هذا الاساس”، معاهدا جميع اللبنانيين وابناء جبيل وكسروان انه “سواء كان داخل الندوة البرلمانية او خارجها لن يغير مواقفه وقناعاته الوطنية”.

وتابع: “لا يوجد في لبنان حل مجزأ على قياس طوائف، ولا حل لكل المشاكل الا من خلال بناء دولة تضمن جميع ابنائها، ولا حل لبناء هذه الدولة الا بالاستقلال ولا استقلال الا برفع الاحتلال الايراني عن لبنان”.