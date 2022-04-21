لبنان | بلديات ومخاتير سهل عكار: للتعاون من اجل الحد من السرقات

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 أبريل 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

تداعى رؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات سهل عكار الى اجتماع بحثوا خلاله في كثرة الإعتداءات والسرقات التي تشمل الأملاك العامة والخاصة التي تنوعت بين سرقة املاك المزارعين في اراضيهم من وسائل ري زراعية والغطاسات في الآبار الارتوازية وكان آخرها الدخول الى منزل أحد المواطنين في حكر الضاهري وسرقة منزله.

وقالوا في بيان :”أمام هذا الواقع المستجد نطالب الدولة و اجهزتها الامنية والجيش باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة من تسيير دوريات وإقامة الحواجز وملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بأمن المواطنين والاعتداء على ممتلكاتهم والضرب بيد من حديد لكل من يتجرأ على بيوت المواطنين وممتلكاتهم ومزروعاتهم”.

واعلنوا “رفع الغطاء عن الأشخاص الذين يقومون بأعمال مماثلة، وعدم القبول بأي تدخل من السياسيين او غيرهم بهدف تخفيف العقوبات عنهم”. وطالبوا “الأهالي في قراهم بأن يبذلوا قصارى جهدهم في التعاون والمراقبة، وأن يكونوا العين الساهرة والإبلاغ عن أي حركة مشبوهة ليلا والاتصال بالبلدية اوالمختار والتعاون لكشف الفاعلين”.

ودعوا الى “التعاون بين البلديات المجاورة والاتصال الضروري عند وقوع أي شبهات لاتخاذ الاجراءات اللازمة” .