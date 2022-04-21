لبنان | الشرطة التشيلية تعتقل برتغاليا مطلوبا بقضية انفجار مرفأ بيروت

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 أبريل 2022 04:09 صباحاً - منذ دقيقتين

آخر تحديث: 21 - أبريل - 2022 4:52 صباحًا

أعلنت السلطات في تشيلي الأربعاء عن اعتقال شخص مطلوب من الجنسية البرتغالية، بحقه مذكرة اعتقال من الإنتربول الدولي على خلفية انفجار مرفأ بيروت عام 2020، الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص.

وقال الشرطة التشيلية، إن الرجل الذي لم يتم الكشف عن اسمه، وصل إلى سانتياغو على متن طائرة آتية من إسبانيا، قبل أن تتم إعادته على طائرة أخرى إلى مدريد، وفق بيان الشرطة.

وقال، كريستيان سايز، المسؤول في شرطة مطار سانتياغو إن الرجل مطلوب بزعم إدخاله “مواد متفجرة” إلى لبنان مرتبطة بالانفجار الهائل الذي دمر أحياء عدة من العاصمة اللبنانية.

وأضاف أنه بالتنسيق مع الإنتربول تم منع الرجل من دخول تشيلي ووضعه لاحقا على طائرة متجهة إلى إسبانيا.

وقد أدى انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020 ، والذي نسبته السلطات إلى تخزين كميات كبيرة من نترات الأمونيوم دون إجراءات وقائية، إلى مقتل 214 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين، بالإضافة إلى دمار واسع النطاق في العاصمة بيروت.

النشرة الحمراء

يشار إلى أن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية كانت قد أصدرت “نشرة حمراء” بحق 3 أشخاص بشأن المواد المتفجرة التي تسببت في انفجار مرفأ بيروت.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن النشرة الحمراء صدرت بحق روسيين وبرتغالي بخصوص مواد متفجرة شُحنت إلى بيروت ومخزنة في ميناء المدينة لمدة 6 سنوات حتى انفجرت في آب 2020.

وقالت الوكالة إن نشرة الانتربول الحمراء تتضمن مالك وقبطان السفينة “روسوس” ، وهي سفينة نقلت 2750 طناً من نترات الأمونيوم إلى لبنان عام 2013، إضافة إلى تاجر نترات برتغالي زار مستودع المرفأ في بيروت في عام 2013- 2014 حيث تم تخزين المواد.

وكشفت مصادر حينها أن هوية القبطان السابق للسفينة، بوريس بروكوشيف، وأن رجل الأعمال الروسي إيغور جريتشكين، المقيم في قبرص، هو الذي اشترى سفينة الشحن في عام 2012.

وذكرت أن البرتغالي هو خورخي مانويل ميرا نيتو موريرا ، بحسب وكالة أسوشيتيد برس.