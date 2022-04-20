لبنان | زياد الحواط: تعطيل التحقيق في تفجير المرفأ تكرار للجريمة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 أبريل 2022 10:23 مساءً - منذ 42 دقيقة

آخر تحديث: 20 - أبريل - 2022 10:42 مساءً

اعتبر النائب زياد الحواط أن” الحكومة تصرّ على هدم إهراءات مرفأ بيروت وهي قابلة للتدعيم بإفادة أهم المراجع الهندسيّة”، مشيرًا الى أن” الإهراءات شاهد على أفظع فاجعة حلّت بلبنان وربّما في العالم وهي معلم وطني لا يجوز أبداً إزالته” .

وقال في بيان: “هل بنظركم ما حل بنا مجرد حادثة كما يقول السيد حسن؟. لقد سقط أكثر من ٢٠٠ شهيد في تفجير المرفأ من كل لبنان، وقضاء جبيل نال حصته من الشهداء والمصابين منهم ثلاثة شهداء للواجب من فوج الإطفاء من آل الحتي وكرم من قرطبا من البيت نفسه، ورابع من مشمش من آل نون، وضحيّة من قرطبا من آل روكز وسواهم. فماذا نقول لأهالي هؤلاء الشهداء والجرحى فضلا عن آلاف المشردين والذين تدمرت أملاكهم وأرزاقهم؟ “.

وأضاف: “كما أن وزير المال يعرقل التعيينات القضائية التي من شأنها تحريك التحقيقات في انفجار المرفأ. معالي الوزير عيب، لا يجوز . نريد الحقيقة”.

وشدد الحواط على أن” إنفجار المرفأ جريمة ضد الانسانيّة، وتعطيل التحقيق تكرار لهذه الجريمة”.