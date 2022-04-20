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لبنان | ماذا كشف نقيب الصيادين عن السمكة المنتفخة؟

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 أبريل 2022 10:23 مساءً - منذ 49 دقيقة

السمكة المنتفخة

كشف نقيب الصيادين في صيدا “نزيه سنبل” في حديث خاص لصوت بيروت انترناشونال ان السمكة المنتفخة هي مميزة عن باقي الاسماك، مؤكدا انها لا تحتوي على “السم”، الا ان نسبة “اليود” فيها عالية لا يتحملها الانسان، مشيرا الى ان تنظيف وطهي هذا النوع من الاسماك له عملية خاصة وعلمية.

وقال سنبل ان هناك الكثير من الاشخاص يأكلون هذه السمكة بعد ازالة الكبد والمرارة منها وتنظيفها بشكل جيد جدا.

واشار في حديثه لموقعنا الى انهم كصيادين يرمون السمكة المنتفخة في حال اصطادوها ولا يبيعونها الى الناس، لان اسمها يشكل خطرا. وافاد بأن هذا النوع من الاسماك “بذرته” كثيرة، لذلك يفضل بعد اصطيادها تركها تموت في المركب ومن ثم رميها في البحر.

هذا ولفت سنبل الى ان طاولة المزاد هي من تفرض ارتفاعا في اسعار السمك، مؤكدا ان سعر الدولار أثّر ايضا على اسعار السمك في لبنان، حيث ان كل أدوات الصيد اصبحت بالدولار.

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=337525141719905

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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