لبنان | وزير الخارجية يكشف عن العائق الوحيد أمام انتخابات المغتربين!!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 أبريل 2022 04:09 مساءً - ترأس رئيس الحكومة اجتماعا ضم وزير الخارجية عبدالله بو حبيب ووزير الداخلية بسام مولوي خصص للبحث في انتخابات المغتربين.

إثر اللقاء قال الوزير بو حبيب، “بحثنا في موضوع انتخابات المغتربين وقضية الانتخابات في سيدني ونحن ندرسها مع المسؤولين هناك وفي غيرها من الأماكن للخروج بقرار نهائي.

وعما يحكى عن عراقيل توضع أمام المغتربين للإدلاء بأصواتهم قال إن “القنصل العام في سيدني شربل معكرون عمل بموجب ما طلبته منه لجنة الانتخابات وما إتفق عليه وزيرا الخارجية والداخلية، بأن يتم تقسيم المراكز في المدن الكبيرة وفقا للرمز البريدي للمنطقة، وهو نفذ ما طلب منه، ولكن ما حصل هو أن الاحزاب قوية في منطقة سيدني ومساحتها اكبر من لبنان، وقسم كبير من المغتربين تم تسجيلهم من قبل الأحزاب فحصل اختلاف بالرمز البريدي، وهذا لا تتحمل مسؤوليته الدولة او القنصلية او وزارتا الخارجية والداخلية إنما الأحزاب التي سجلت الناخبين على المنصة”.

وعن الحلول الممكن اتخاذها قال اننا “ندرس الوضع لنرى ما يمكننا القيام به، وأكرر بأن ما قام به القنصل العام هو بموجب التوصيات التي اعطيت له بتوزيع الناخبين حسب الرمز البريدي”.

وعن الأصوات التي تشكك بإمكان حدوث الانتخابات قال، “مَن يشكك لا يريد حصول الانتخابات. الانتخابات ستحصل أينما كان وفي سيدني ايضا، حيث هناك نحو 17 الف ناخب وسنرسل لهم خمسة دبلوماسيين لمساعدة القنصل، وفي دبي هناك نحو 20 الف ناخب أيضا”.

وعن العوائق التي تواجه الوزارة في موضوع انتخابات المغتربين قال، “العائق الوحيد هو تأمين المال نقدا، ونحن في الاغتراب بحاجة الى 1200 مندوب لتوزيعهم على الاقلام، ويجب تأمين بدل اتعابهم نقدا، كما يجب تدريبهم، وبحسب القانون الذي وضعه مجلس النواب عام 2017 يجب أن يبقوا من السابعة صباحا حتى العاشرة مساء، وبعد اغلاق الصناديق عند العاشرة يجب أن يبقى مندوب مع كل صندوق الى صباح اليوم التالي موعد تسليم الصندوق لشركة الشحن DHL.

أضاف، “نحن بحاجة في استراليا مثلا الى رؤساء أقلام ومندوبين، وبحسب الأرقام التي أرسلت الي سيخصص الف دولار أسترالي بدل اتعاب لكل مندوب ، لذا فإن مسألة المال النقدي هي من العوائق التي نواجهها، وسنحاول حلها الأن، ولكنها لن تؤثر على مجرى الانتخابات.

وعن تذليل العقبات امام التعيينات الدبلوماسية قال:” التركيز الأن هو على الانتخابات ولقد تكلمت مع دولة الرئيس ميقاتي في موضوع التشكيلات وهي على السكة”.

واستقبل رئيس مجلس الوزراء سفير قطر في لبنان إبراهيم بن عبد العزيز السهلاوي يرافقه المستشار علي مطاوعة. وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

واجتمع ميقاتي مع وزير المال يوسف خليل وتم خلال اللقاء البحث في شؤون الوزارة. كما اجتمع مع وزير السياحة وليد نصار حيث تم البحث في التحضيرات الجارية لزيارة البابا فرنسيس الى لبنان في 12 و13 حزيران المقبل. واستقبل ميقاتي النائب بهية الحريري.

وشارك رئيس مجلس الوزراء أمس ضباط وعسكريي سرية رئاسة الحكومة الافطار في السراي الحكومي ، في حضور الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة، وعائلة النقيب مصطفى محمد معطي الذي توفي العام الفائت بفيروس كورونا. وقد قدم قائد سرية حرس رئاسة الحكومة المقدم محمد عبدالله درع تقدير الى عائلة النقيب الراحل تقديرا للجهود التي بذلها طوال فترة خدمته في السراي الحكومي.