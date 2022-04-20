لبنان | قفزة جديدة لدولار السوق السوداء بعد ظهر اليوم

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

شهد دولار السوق السوداء ارتفاعًا كبيرًا وتخطى الـ 26 ألف ليرة لبنانية، وتراوح سعر الصرف ما بين 26100 و26200 ليرة لبنانية، بعدما وصل في حده الأقصى صباح اليوم الى الـ 25500 ليرة لبنانية.

من حهته، أشار الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة إلى إن “هناك نوع من الفوضى والتخبط بما خصّ أموال المودعين والدولة تخلت عن مسؤولياتها”.

وأضاف عجاقة في تصريحات صحفية لوسائل إعلام محلية، “في مختلف الصيغ المطروحة أموال المودعين غير محمية مقابل تبرئة الدولة من كل الارتكابات السابقة”.

وتابع: “الدعم الدولي مشروط بإصلاحات وهي عبارة عن قوانين وإجراءات تتخذها الحكومة ونحن لم نقم فعلياً بأي إجراء إصلاحي”.

وبدوره قال الخبير المالي لويس حبيقة “الواضح إن هناك عرضاً كبيراً للدولار في السوق وقد ارتفع العرض كثيراً عبر المنصة والدولارات أتت من مصرف لبنان وبالتالي زاد العرض فانخفض سعر الصرف”.