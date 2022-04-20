لبنان | بالأسماء.. الضمان الاجتماعي يحظر دخول سبعة معقّبي معاملات

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

أصدر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي تعميماً حمل الرقم 864 تاريخ 20/4/2022 قضى بموجبه منع سبعة معقّبي معاملات من الدخول الى أي مديريّة أو مكتب من مكاتب الصندوق وعدم السماح باستقبالهم سواء بصفتهم الشخصية أو بصفتهم وكلاء للغير وذلك لحين انتهاء التحقيقات التي تجريها المراجع المختصّة ومديريات الصندوق المعنية حول ارتكاب بعض المخالفات والأعمال المشبوهة.

وعليه، يطلب الى جميع المديريات والمكاتب عدم السماح بدخول واستقبال كل من:

– محمد جابر

– علي الحاج

– عبد جهجاه

– اسماعيل المصري

– سمير زيدان

– منذر الشقيفي

– كمال الأبتر