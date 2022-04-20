لبنان | نقيب أصحاب الأفران في جبل لبنان يطمئن.. لا داعي للهلع

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 أبريل 2022 01:09 مساءً - منذ 40 دقيقة

دعا نقيب أصحاب الأفران في جبل لبنان أنطوان سيف الى “عدم التهافت على شراء الخبز لأن الطحين والقمح متوفران ولا خوف من انقطاعهما رغم عدم وجود سياسة واضحة تجاه هذا القطاع”.

وعزا عبر “المركزية” شح الطحين الى أن “هناك مطاحن لديها قمح لكنها لا تطحنه لان مصرف لبنان لم يؤمن الدعم المطلوب، إضافةً الى ان فحص القمح كان يتم في البواخر بينما اليوم يتم في اهراءات المطاحن، ما يؤدي الى تأخير النتائج لبضعة ايام اولا بسبب غياب الموظفين عن المعهد الذي يفحص المادة بسبب الاوضاع الحالية وثانيا نتيجة البطء في اعطاء النتائج”.

واعلن سيف ان “مطحنة سبلين عاودت الطحن والتوزيع لان مشكلتها كانت الدعم من مصرف لبنان مع العلم ان الأخير طالب بتوقيع اتفاق مع الحكومة اللبنانية لاستقراضها من اجل الدعم، لان الاموال المخصصة للدعم زادت كثيرا بسبب التضخم وارتفاع سعر صرف الدولار وبالتالي اصبح مكلفا”.

واكد ان “باخرتين او ثلاث محملة بالقمح تنتظر في عرض البحر محمّلة بحوالي 25 ألف طن لحين السماح لها بالتفريغ بعد موافقة مصرف لبنان”