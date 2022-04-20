لبنان | بالفيديو: رشق وركل سيّارة الفرزلي أمام مجلس النوّاب

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 أبريل 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين
آخر تحديث: 20 - أبريل - 2022 11:39 صباحًا
مجلس النواب
أقدم ناشطون من جمعية “صرخة المودعين” وجمعيّات المودعين ولجنة حماية المودعين في نقابة المحامين في بيروت وتحالف “متحدون” ونقابات المهن الحرة، على قطع الطّريق المؤدّية إلى المجلس النيابي قبالة جريدة “النهار” في وسط بيروت، في محاولةٍ لمنع النوّاب من الوصول إلى داخل المجلس النيابي؛ حيث تُعقد بعد قليل جلسة مشتركة للجنتَي المال والموازنة والإدارة والعدل؛ وعلى جدول أعمالها بند “الكابيتال كونترول”.
في سياق متّصل، أفادت معلومات بأنّ “معتصمين ركلوا سيّارة نائب رئيس مجلس النوّاب إيلي الفرزلي ورشقوها بالحجارة، وأنّ عددًا من النوّاب يواجهون صعوبةً في الوصول إلى المجلس”.
إليكم الفيديو المرفق:
رشق وركل سيّارة الفرزلي