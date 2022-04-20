لبنان | بالفيديو: رشق وركل سيّارة الفرزلي أمام مجلس النوّاب

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 أبريل 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 20 - أبريل - 2022 11:39 صباحًا

أقدم ناشطون من جمعية “صرخة المودعين” وجمعيّات المودعين ولجنة حماية المودعين في ​نقابة المحامين في بيروت​ وتحالف “​متحدون​” و​نقابات المهن الحرة​، على قطع الطّريق المؤدّية إلى ​المجلس النيابي​ قبالة جريدة “النهار” في ​وسط بيروت​، في محاولةٍ لمنع النوّاب من الوصول إلى داخل المجلس النيابي؛ حيث تُعقد بعد قليل جلسة مشتركة للجنتَي المال والموازنة والإدارة والعدل؛ وعلى جدول أعمالها بند “​الكابيتال كونترول​”.

في سياق متّصل، أفادت معلومات بأنّ “معتصمين ركلوا سيّارة نائب رئيس مجلس النوّاب إيلي الفرزلي ورشقوها بالحجارة، وأنّ عددًا من النوّاب يواجهون صعوبةً في الوصول إلى المجلس”.

إليكم الفيديو المرفق:

رشق وركل سيّارة الفرزلي