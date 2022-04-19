لبنان | بري وميقاتي اتفقا على إقرار “الكابيتال كونترول”.. ماذا عن التعديلات؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 أبريل 2022 10:23 مساءً - منذ 6 دقائق

آخر تحديث: 19 - أبريل - 2022 11:04 مساءً

علمت “المركزية” أن الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي اتفقا في لقائهما ظهر اليوم على تمرير مشروع الكابيتال كونترول لانه شرط لصندوق النقد الدولي.

وأفيد بأن التعديلات التي أدخلت الى متنه لا تتناول الجوهر، وبأن العمل جار على إعادة صياغة للجنة الخاصة وإعادة النظر بتركيبتها في مجلس الوزراء على أن تعرض أعمالها وأي قرار تريد اتخاذه على المجلس.

يذكر أن المشروع يواجه بموجة اعتراض واسعة من النقابات التي تنفذ وقفات احتجاجية.