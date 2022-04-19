لبنان | في الأشرفية.. انتحل صفة طبيب تجميل وشوّه وجوه ضحاياه

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 أبريل 2022 07:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 19 - أبريل - 2022 6:03 مساءً

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن معلومات توافرت لدى شعبة المعلومات حول قيام شخص بانتحال صفة طبيب تجميل، وإجراء عمليات جراحية تجميلية، أدّت الى تشويه وجوه العديد من ضحاياه.

وكشفت المديرية أن القطعات المختصّة في الشّعبة باشرت إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هويّته وتوقيفه وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت دورية من الشّعبة من تحديد هويته، وتبيّن أنّه يُدعى: ب. ج. (مواليد عام 1983، لبناني)

وقالت المديرية في بيان: بتاريخ 5-4-2022، وبعد رصدٍ ومراقبة، أوقفته إحدى دوريّات الشّعبة، على متن سيارته نوع “إنفينيتي”، أمام منزله في بلدة عرمون.

وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، لجهة إقدامه على إجراء عمليات جراحية تجميلية لعددٍ كبيرٍ من الزبائن داخل عيادة قام باستئجارها في محلّة الأشرفية، علمًا أنّه غير حائز على أي شهادة تخوّله مزاولة هذه المهنة.

وتم ختم العيادة بالشمع الأحمر، وأجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوف، وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.