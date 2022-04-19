لبنان | “ليلى رزق” ضحية جريمة مروعة في صيدليتها.. ماذا عن المعلومات؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ 44 دقيقة

كشف نقيب الصيادلة في لبنان جو سلوم في حديث خاص لصوت بيروت انترناشونال انه تم اقفال جميع الصيادلة في كل المناطق اللبنانية أولا تضامنا مع الزميلة الضحية “ليلى رزق” التي كانت تؤدي واجبها الانساني، وثانيا بإسم كل مواطن لبناني يرفض الجرائم واي شكل من اشكال الامن المتفلة، مطالبا الدولة بضبط الحدود ومراقبة كل العاملين غير اللبنانيين لحماية الصيدليات وحماية كل اللبنانيين.

وقال سلوم ان وزير الداخلية يقوم بواجبه ونحن على تواصل مستمر معه، مشيرا الى ان ما يهمنا اليوم هو ان تكون هذه الجريمة نقطة تغيير حقيقية لواقع اللبنانيين الذين يعيشون فظائع التهديد والجرائم وكل انواع الخطف.

وافاد سلوم ان نهاية التحقيقات لم تكشف حتى الساعة، لافتا الى ان فظاعة الجريمة والطريقة التي حصلت في وضح النهار يحتم علينا التشديد على حماية الصيادلة والعاملين في قطاع الصحي وكل اللبنانيين.

وكشف سلوم لصوت بيروت انترناشونال ان طريقة الجريمة تدل على ان من ارتكبها ليس لبنانيا، مشيرا الى اننا رغم كل شيء نحن في انتظار نتيجة التحقيقات. كما وشدد على حماية الصيادلة والقطاع الطبي ككل.