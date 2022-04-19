اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | الدفاع المدني يدعو الى الابتعاد عن المبنى المحترق في الفنار

0 نشر
محرر بـ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

حريق مبنى الفنار

طالبت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ اللبناني، بضرورة الإبتعاد عن مبنى المعمل في ​الفنار​ تحسباً من انهياره

وأشارت في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنّه بعد السيطرة على النيران التي اندلعت داخل معمل لصناعة المغاطس في الفنار، انتشل عناصر الدفاع المدني جثتين من موقع الحريق مجهولتي الهوية، وكان قد تمّ العثور على جريحين ونقلهما الى المستشفى.

وأضافت أنّه في هذه الأثناء يعمل العناصر على إخماد الجيوب المتبقية من النيران، حيث أبلغ العميد ​ريمون خطار​ مدير عام الدفاع المدني، الاجهزة المعنية ضرورة منع المواطنين من الاقتراب من المبنى نظراً لخطر انهياره جراء الحريق.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا