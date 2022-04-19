لبنان | قتلى وجرحى في كارثة الحريق بالفنار (فيديو)

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 أبريل 2022 01:09 مساءً - منذ 41 دقيقة

آخر تحديث: 19 - أبريل - 2022 1:28 مساءً

اندلع حريق هائل صباح اليوم في معمل المغاطس في حي الزعيترية في منطقة الفنار التابعة لمحافظة جبل لبنان.

وقد أدى الحريق حتى الساعة الى مقتل ثلاثة اشخاص وجريحين تم نقلهما الى مستشفى مار يوسف .

ولا تزال فرق الصليب الاحمر والدفاع المدني تجري مسحا في المكان بحثا عما اذا كان هناك المزيد من الضحايا.

ولا يزال الجيش متواجداً في المنطقة الى جانب فرق الدفاع المدني التي عملت على اطفاء الحريق داخل المبنى المؤلف من طابقين، مع صعوبة الوصول الى الطابق السفلي، وسط معلومات اولية عن سقوط ضحايا.

ولم تعرف اسباب اندلاع الحريق.