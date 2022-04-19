لبنان | الدفاع المدني: 204 مهمة خلال الـ120 ساعة الماضية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 أبريل 2022 01:09 مساءً - صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي: “تمكن عناصر الدفاع المدني ، خلال ال 120 ساعة الماضية، بمساندة طوافة تابعة للقوات الجوية في الجيش اللبناني من إخماد حرائق شبت في أحراج(عدد2): قرقريا/جبيل – حصروت.

وبمؤازرة وحدات من الجيش المنتشرة عملانياً من إخماد حرائق شبّت في أحراج(عدد1) : بسري.

كما تمكن العناصر من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

-إخماد حرائق (عدد136) :

أحراج (عدد3) : بشعلة – عين زبدة – الربوة.

اعشاب(عدد82) : ابي سمراء/طرابلس – الميناء/طرابلس – حراجل – كفيفان – البترون – نهر ابراهيم(*2) –

السفيرة – دوّار نهر ابو علي/طرابلس – بسرين – بياقوت – بريح (*2) – فالوغا – ضهور

حالات – العقيبة- راس المتن – رأس العين/قب الياس – عجلتون – غبالة – بولونيا – بقعاتة

كنعان – عشقوت – راس الحرف – برج العرب – بخعون – المطيلب – القليلة(*2) – كفرشيما

– الرابية – فقرا – الضنية – دوار السلام/طرابلس – وادي الجماجم – ريفون – جباع – حي

البياض/النبطية – برج الشمالي – صيدا(*2) – رشميا(*2) – زغرتا – كفررمان – كترمايا –

وادي النعمان – قرطبا – حصرون/بشري – المنصورية – دوحة عرمون – مشيخا – وادي الكرم

– نهر الكلب.

وأشجار في : الريحانية/عكار – راس المتن – بيت الدين – سرجبال – نبع الصفا – عاليه –

بتاتر – حصروت – الدورة/عكار – القطين/الضنية – عيتات – دوّار شاتيلا – بحنين/المنيه –

طرابلس – الفرزل- المنصف – الجناح – فالوغا (*2) – داريا/الشوف – عين زحلتا – بولونيا

– عثرين – شحيم – غاليري سمعان – تل أندي.

وإطارات في : بيت جيدا.

منازل (عدد12): العبده – رعشين – البوشرية – كفريا – كفرحاتا – زوق مصبح – جورة البلوط – بقرصونا

– النبي شيت – الجناح – شحيم – وادي الجاموس.

سيارات (عدد12): عاليه(*2) – سن الفيل – شبعا – برمانا – ترشيش – سمار جبيل – الرميلة – الكفور –

داخل شاحنة في الدوير – دراجة نارية ATV في حامات – ? سيارات مركونة في مرآب مبنى

سكني في برج البراجنة واخلاء سكان المبنى.

مؤسسات(عدد3) : داخل ورشة لتصليح السيارات في بقرصونا – داخل مزرعة في جبل البداوي – محلات في

بقاع صفرين.

كهرباء (عدد4) : مولد وخزان مازوت في جورة البلوط – لوحة فواصم ومحول في المنيه – لوحة فواصم واسلاك

وخزّان مازوت في خندق الغميق – أعشاب وأسلاك كهربائية في كفرحباب.

o نفايـــــات (عدد16) : البوشرية – الفنار – السبتية – جبيل – مزرعة يشوع – حي مزهر/انطلياس – مجرى نهر

ابو علي/طرابلس – انطلياس – الجديدة – المدينة الصناعية/زوق مصبح – شاتيلا – الغازية.

وأعشاب في : ارض جلول – الغينة – صيدا – بياقوت.

o مختلف (عدد1) : بؤرة لتجميع البلاستيك والكرتون داخل معمل في تول.

– نقل وإسعاف (عدد44) :

o حوادث (عدد36): نهر ابراهيم – بطحا – فتقا – برج حمود(*3) – ريفون – الحدث – غزير – الدورة – بليبل –

بسابا (*2) – عجلتون – العقيبة – حبوب – زوق مصبح – القليعات – النويري – الكولا –

شارع مار الياس/بيروت – فردان – القليعات – طريق المطار – غوسطا – البدوي – تحويطة

الغدير – حراجل(*2) – الفرزل – طريق الجديدة (*2)- الرابية – القليعات(*2) – جبرايل.

o حوادث سير(عدد7): جعيتا ونقل مصاب إلى المستشفى – المطرية/ صور ونقل مصاب إلى المستشفى – العقبة

وإنقاذ جريح من داخل السيارة – المعشوق ونقل جريحة إلى المستشفى – بئر حسن ونقل

مصاب إلى المستشفى – البص ونقل جريحة إلى المستشفى – نفق المطار وإسعاف مصابين

في مكان الحادث.

o نقل جثث (عدد1) : نقل جثة قتيلة من المروج إلى المستشفى.

– إغاثة وإنقاذ (عدد6) : فتح باب مصعد في بعبدا وإنقاذ مواطنة من داخله – إنقاذ هرّة عالقة على شرفة الطبقة الثانية

من مبنى سكني في حراجل- إسعاف مواطن أصيب أثناء ممارسته هواية السباحة مقابل شاطئ

البحصة في جبيل – سحب زورق معطّل مقابل الحمام العسكري/بيروت – سحب سيارة في :

صنين، ذوق مكايل.

– حماية مدنية (عدد18) : تأمين السلامة العامة خلال قداس الفصح في : بكركي – ميروبا – جعيتا – جونية – حراجل.

خلال رتبة دفن المصلوب في : دير القمر – زحلة – الدورة – بقنايا – العقيبة – جونية –

غوسطا(*2) – الفرزل – حراجل – ذوق مكايل – الكسليك.

خلال نشاط ديني في الحدت.

مجموع المهمات المنفذة خلال ال 120 ساعة الماضية 204 مهمة.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.