لبنان | جدول جديد لأسعار المحروقات… إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 أبريل 2022 10:16 صباحاً - منذ 35 دقيقة

صدر عن وزارة الطاقة والمياه جدولٌ جديد للمحروقات، وجاءت الأسعار على الشّكل الآتي:

– بنزين 95 أوكتان: 462000 ليرة لبنانيّة.

– بنزين 98 أوكتان: 472000 ليرة لبنانيّة.

– المازوت: 521000 ليرة لبنانيّة.

– الغاز: 329000 ليرة لبنانيّة.

يذكر أنه أكّد ممثّل موزّعي ​المحروقات​ ​فادي أبو شقرا في وقت سابق أنّ “لا أزمة محروقات، وأنّ مادة البنزين متوفّرة بانتظار حلّ أزمة التلاعب بالأسعار بسبب تقلّب الدولار”.

وفي تصريح قال أبو شقرا إنّ “أيدينا ممدودة للجميع للحوار وحلّ الأزمة من أجل الناس، لكن لا يمكن الاستمرار في ظلّ التلاعب بسعر الدولار”.

يذكر أن لبنان يمرّ بأزمات عديدة منذ العام 2019 لغاية اليوم.