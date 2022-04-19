لبنان | كم سجل دولار السوق السوداء صباح اليوم؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 أبريل 2022 10:16 صباحاً - منذ 40 دقيقة

سجل دولار السوق السوداء اليوم الثلاثاء ما بين الـ24950 ليرة لبنانية للشراء و24900 ليرة لبنانية للبيع.

وأعلن مصرف لبنان سابقاً أنّ “حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ، 33 مليون وخمسمائة ألف دولار أميركي بمعدل 22200 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقًا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة”.

وأوضح أنّ “على المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار، في تسجيل كل عمليات البيع والشراء، على منصة “Sayrafa”، وفقًا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص”.

وقال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في وقت سابق، إن لبنان يأمل من خلال الاتفاق مع صندوق النقد الدولي جمع 15 مليار دولار في شكل منح وقروض من الصندوق ومؤسسات دولية أخرى.

وأفاد صندوق النقد بأنه توصل إلى مسودة اتفاق تمويل مع لبنان، لكن بيروت بحاجة إلى تفعيل مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية أولا قبل أن يقرر مجلس إدارته ما إذا كانت سيوافق على الصفقة.