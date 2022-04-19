لبنان | إذا فاز بولاية ثانية.. هل ستتغيّر سياسة ماكرون تجاه لبنان؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 أبريل 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 19 - أبريل - 2022 12:29 صباحًا

أوضح المبعوث الأممي السابق إلى ​ليبيا​ والوزير السابق، ​غسان سلامة​، أن “اهتمام فرنسي مستمر في الشأن اللبناني خصوصاً لأن له أهمية انتخابية ضمن الناخبين من اليمين السياسي”، لافتا الى أن “الفرنسيبن مهتمون بتحقيق اتفاق لبناني مع ​صندوق النقد​ الدولي من جهة واجراء الإنتخابات في موعدها من جهة أخرى على الرغم من عدم التعويل على الإنتخابات للتغيير”.

سلامة أكد أن “​سياسة​ الرئيس الفرنسي ​ايمانويل ماكرون​، لن تتغيّر تجاه لبنان بعد ​الانتخابات الفرنسية​، ومن المؤكد أن له اهتمام شخصي بلبنان وأولوياته الإتفاق مع صندوق النقد، تشكيل هيئات ناظمة خصوصاً الكهرباء و إعادة هيكلة القطاع المصرفي”.

وذكر في حديث تلفزيوني، أن “التوصل إلي ​اتفاق نووي​ في فيينا قد يُخفّف البرنامج النووي الايراني ولكنه لن يوقفه، ورهان ايران، تحرير حساباتها في الخارج التي تصل إلى 110 مليار دولار إذا تم رفع العقوبات”، موضحاً أن “الانسحاب من أفغانستان كان له تبعات سيئة لدى الناخب ال​أميركي​ حيث ظهر كـ”هرولة” غير منظمة من أفغانستان. بالنتيجة، لا تحرّك أميركي للإنسحاب من العراق أو ​سوريا​”.

ورأى سلامة، أن “عدد المقاعد في الانتخابات التي التي سيكون حولها معركة حقيقية فهو محدود، ويجب عدم مقاطعة الانتخابات ولكن لا يجب المبالغة في التعويل على التغيير الحاصل من خلال هذه الإنتخابات”، مشدداً على أن “تكون في صدارة مسؤوليات رئيس جمهورية لبنان المقبل أن يقوم بورشة إصلاحات جذرية في شكل ​النظام اللبناني​”.

على صعيد آخر، اعتبر سلامة أن “عودة السفراء إلى لبنان رمزيٌّ إلى حدٍّ ما”، مشيرا الى أن “لبنان ليس في قلب الرادار العالمي الآن”.