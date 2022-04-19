لبنان | أزمة رغيف جديدة تلوح في الأفق.. ما الجديد؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 أبريل 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

حذر رئيس نقابة أصحاب الأفران في صيدا والجنوب، زكريا العربي القدسي من أزمة رغيف جديدة اذا لم يتم تأمين حاجة الأفران من الطحين.

وناشد العربي “وزير الاقتصاد العمل على ايجاد حل سريع لأزمة الطحين، لتتمكن الأفران من الاستمرار بتأمين الرغيف للمواطنين”.

يذكر أنّ مصرف لبنان كان قد فتح اعتمادات بواخر القمح عقب توقيع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف الخليل قراراً يقضي بسحب 15 مليون دولار استثنائياً من حسابات السحب الخاصة بلبنان لتأمين احتياجات السوق من مادة القمح.