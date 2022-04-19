اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | أزمة رغيف جديدة تلوح في الأفق.. ما الجديد؟

0 نشر
EditorH 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 أبريل 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

حذر رئيس نقابة أصحاب الأفران في صيدا والجنوب، زكريا العربي القدسي من أزمة رغيف جديدة اذا لم يتم تأمين حاجة الأفران من الطحين.

وناشد العربي “وزير الاقتصاد العمل على ايجاد حل سريع لأزمة الطحين، لتتمكن الأفران من الاستمرار بتأمين الرغيف للمواطنين”.

يذكر أنّ مصرف لبنان كان قد فتح اعتمادات بواخر القمح عقب توقيع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف الخليل قراراً يقضي بسحب 15 مليون دولار استثنائياً من حسابات السحب الخاصة بلبنان لتأمين احتياجات السوق من مادة القمح.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا