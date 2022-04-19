لبنان | بعد جريمة المروج المروّعة.. وزير الداخلية يتحرّك

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 أبريل 2022 01:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

بعد الجريمة المروّعة التي هزّت منطقة المروج المتنية، غرّد وزير الداخلية والبلديات، بسام مولوي عبر “تويتر”، قائلا: “ملابسات جريمة المروج ستكشف بجهود الأجهزة الأمنية المثابرة”.

وأضاف: “أعطيت أوامري لجمع كامل المعلومات التقنية وتحليلها ووضعها في خدمة التحقيق الذي أتابعه لحظة بلحظة”.

وختم: “خالص العزاء لأهل الضحية وعهدي لهم أن أقوم بكل ما في وسعي للقبض على المتورطين”.

وفي التفاصيل، أقدم مجهولون على اغتصاب وقتل الصيدلانية ليلى رزق في مكان عملها في منطقة المروج المتنية.

من جهته، نعى نقيب الصيادلة في لبنان جو سلوم الصيدلانية رزق، قائلا: “أنعو إليكم الزميلة والصديقة والحبيبة ليلى رزق، والتي رحلت بجريمة فظيعة في صيدليتها الكائنة في منطقة المروج المتنيّة”.

وتابع: “أتواصل مع المعنيين لكشف ملابسات الجريمة المروّعة، ولحماية الصيادلة. رحمها الله، وحمى كل اللبنانيين والصيادلة”.