لبنان | حسم 50%.. مبادرة من مدرسة الحكمة في ظل الظروف الصعبة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 أبريل 2022 07:16 مساءً - منذ 53 دقيقة

أعلنت مدرسة المطران، ​مدرسة الحكمة​ – ​بيروت​ الكاثوليكيّة، التي تعتمد المنهجين اللبنانيّ والفرنسيّ عن حسم 50% على القسط المدرسي لتلامذة الروضات للعام الدراسي 2022- 2023، وأشارت إلى أن “هذا الحسم حصل بسبب ظلّ الأوضاع المعيشيّة والاقتصادية الصعبة التي يمرّ بها لبنان، وعلى الرغم من الأضرار الجسيمة التي لحقت بها جرّاء ​انفجار​ الرابع من آب، وبعد إعادة تأهيلها وترميمها وتجهيزها بما يتناسب والمستوى التعليميّ المنشود، وتماشيًا مع رؤية راعي الأبرشيّة سيادة ​المطران بولس عبد الساتر​ السّامي الاحترام”.

وذكرت في بيان، أنه “لمزيد من المعلومات، يرجى التوجّه إلى المدرسة من الاثنين إلى الخميس بين الساعة 8:00 صباحًا والساعة 1:00 بعد الظهر

أو الاتصال على الرقم: 01/561990 – 1 – 2 ext: 116”.