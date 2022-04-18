اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | حسم 50%.. مبادرة من مدرسة الحكمة في ظل الظروف الصعبة

0 نشر
mayssa kassab 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 أبريل 2022 07:16 مساءً - منذ 53 دقيقة

مقاعد دراسة

أعلنت مدرسة المطران، ​مدرسة الحكمة​ – ​بيروت​ الكاثوليكيّة، التي تعتمد المنهجين اللبنانيّ والفرنسيّ عن حسم 50% على القسط المدرسي لتلامذة الروضات للعام الدراسي 2022- 2023، وأشارت إلى أن “هذا الحسم حصل بسبب ظلّ الأوضاع المعيشيّة والاقتصادية الصعبة التي يمرّ بها لبنان، وعلى الرغم من الأضرار الجسيمة التي لحقت بها جرّاء ​انفجار​ الرابع من آب، وبعد إعادة تأهيلها وترميمها وتجهيزها بما يتناسب والمستوى التعليميّ المنشود، وتماشيًا مع رؤية راعي الأبرشيّة سيادة ​المطران بولس عبد الساتر​ السّامي الاحترام”.

وذكرت في بيان، أنه “لمزيد من المعلومات، يرجى التوجّه إلى المدرسة من الاثنين إلى الخميس بين الساعة 8:00 صباحًا والساعة 1:00 بعد الظهر
أو الاتصال على الرقم: 01/561990 – 1 – 2 ext: 116”.

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا