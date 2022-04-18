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لبنان | بهاء الحريري ينعى نسناس: رحم الله طبيب الناس

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mayssa kassab 0 تبليغ

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 أبريل 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

بهاء الحريري

غرّد رجل الأعمال اللبناني بهاء الحريري عبر حسابه على تويتر:

“خسر لبنان اليوم عالما من اعلام الطب هو الدكتور روي نسناس الذي اوصل بلاده الى العالمية من خلال ابحاثه في العلوم الجرثومية وحربه في مكافحة جائحة .
رحم الله طبيب الناس.
تعازينا الحارة لعائلته الكريمة ومحبيه.”

وتوفي اليوم  الطبيب اللبناني “روي نسناس” بعد معاناة مع المرض السرطان. وهو باحث ومحاضر، وعرفه اللبنانيون في الآونة الأخيرة تزامنًا مع انتشار وباء كورونا. حيث اعتاد أن يظهر على شاشات التلفزيون ليقدّم النصائح والارشادات حول الوقاية من الفيروس.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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