لبنان | بهاء الحريري ينعى نسناس: رحم الله طبيب الناس

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 أبريل 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

غرّد رجل الأعمال اللبناني بهاء الحريري عبر حسابه على تويتر:

“خسر لبنان اليوم عالما من اعلام الطب هو الدكتور روي نسناس الذي اوصل بلاده الى العالمية من خلال ابحاثه في العلوم الجرثومية وحربه في مكافحة جائحة كورونا.

رحم الله طبيب الناس.

تعازينا الحارة لعائلته الكريمة ومحبيه.”

وتوفي اليوم الطبيب اللبناني “روي نسناس” بعد معاناة مع المرض السرطان. وهو باحث ومحاضر، وعرفه اللبنانيون في الآونة الأخيرة تزامنًا مع انتشار وباء كورونا. حيث اعتاد أن يظهر على شاشات التلفزيون ليقدّم النصائح والارشادات حول الوقاية من الفيروس.