لبنان | جنبلاط لجماعة عهد العتمة: الوطن ليس للتقسيم

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 أبريل 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

شدد رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب تيمور جنبلاط على “استمرار النضال لاستعادة بلدنا من الذين دمروه، جماعة عهد العتمة، ولاسترداد الوطن الى الأحرار والشباب لتحقيق طموحاتكم في بقاء لبنان”.

وقال: “لعهد العتمة والتدمير والفساد وحليفه الأفسد، الوطن ليس للتقسيم”.

كلام جنبلاط جاء في ختام جولة في منطقة الشوف الأعلى، رافقه فيها النائب المستقيل مروان حماده، مستشاره حسام حرب، وكيل داخلية الشوف في الحزب التقدمي الاشتراكي عمر غنام والمعتمدان وليد الاشقر وسلام عبدالصمد ومديرو الفروع الحزبية.

وزار بلدة معاصر الشوف، حيث انضم الى الوفد المرشح السابق شارل عربيد، وأقيم استقبال شعبي في قاعة البلدة، بمشاركة المجلسين البلدي والاختياري، وألقيت كلمات للسيدة اسمهان ريمان وعون ابو اسماعيل والشيخ علي عزامز.

كما انتقل بعدها الى بلدة بعذران وبلدة حارة جندل وعماطور وختم زيارته في بلدة عين قني.