لبنان | إنطلاق الحملة الخامسة لعمليات القلب المفتوح عند الأطفال

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 أبريل 2022 07:16 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 18 - أبريل - 2022 5:24 مساءً

أطلق ​مستشفى راشيا الحكومي​ الحملة الخامسة لعمليات القلب المفتوح عند ​الأطفال​، الذين يعانون من تشوهات خلقية في القلب، تزامناً مع اعادة تصنيفه بقرار من مجلس الوزراء من فئة ج الى فئة ب، بالتعاون مع جمعية “Pure Heart” اللبنانية و بإشراف “William Novick Global Cardiac Alliance(NCA)” وبتمويل من جمعية “Islamic Relief Worldwide” الإغاثة الإسلامية عبر العالم، ومتابعة من عضو ​اللقاء الديموقراطي​ النائب وائل أبو فاعور، حيث باشر رئيس جمعية “pure heart foundation” الدكتور وليد سرحان و الفريق الاميركي الدولي المشرف بإجراء العمليات منذ مطلع اسبوع الفائت وستشمل هذه المرحلة 15 عملية ليصبح اجمالي عدد العمليات زهاء 70 عملية لاطفال لبنانيين ومن جنسيات مختلفة خلال السنوات الخمس الماضية.