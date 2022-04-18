لبنان | “سيدة الجبل”: لمواجهة حزب الله بالاقتراع بكثافة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ 10 دقائق

اعتبر “لقاء سيدة الجبل” أن “كلام البطريرك الراعي في رسالة الفصح هو بطريرك الكلام من حيث التمسك بسيادة لبنان واستقلاله في مواجهة السلاح والدويلة”، ودعا القوى الوطنية إلى “الالتزام الحرفي لتوجهات الكنيسة التي تتجاوز الاعتبارات المسيحية لتحدد قواعد وطنية تشكل المنطلق لإخراج لبنان من أزمته المالية والاقتصادية والاجتماعية”.

ورأى في بيان بعد اجتماعه الدوري حضوريا وإلكترونيا، أن “حصرية السلاح في يد الدولة وفقا للدستور وقرارات الشرعية الدولية 1559، 1680 و 1701، هو المدخل الوحيد للخروج من الأزمة”.

وقال: “الذين يزعمون ارتياحا في بيئاتهم، هم أكثر من راحوا يتصدعون أمام استحقاق دستوري ديموقراطي مع دخول لبنان مرحلة الانتخابات النيابية”.

ولفت إلى أن “سيل الأحداث المتراكمة والمتعاقبة منذ انطلاق المنافسة الديموقراطية على الاستحقاق الانتخابي، قطع الشك باليقين، فقوى الثنائي أمل – حزب الله اندفعت بأنيابها نحو من اختاروا المشاركة في الاستحقاق ترشيحا واقتراعا ضد الدويلة وانتصارا للدولة. وحزب الله الذي لطالما باشر السياسة ومنذ انطلاقته في ثمانينيات القرن الماضي بأدوات أمنية وعسكرية، يرسم الآن مناطق نفوذه ويحدد أوزانه على مساحة لبنان كله بالحديد والنار، لهذا كله فإن اللبنانيين مدعوون لمواجهة ثقافة الموت والتبعية بثقافة الحياة والاستقلال، والاقتراع بكثافة دفاعا عن العيش المشترك وأسلوب الحياة الذي نريده تحت سقف الدستور واتفاق الطائف، ولإخراج لبنان من الجانب المظلم من العالم حيث الدول الفاشلة والقمعية”.

وضم اللقاء كلا من: “أنطوان قسيس، أحمد فتفت، إيلي قصيفي، إيلي كيرللس، إيلي الحاج، أيمن جزيني، إدمون رباط، أنطوان اندراوس، أمين محمد بشير، بهجت سلامة، بيار عقل، توفيق كسبار، جورج الكلاس، جوزيف كرم، حُسن عبود، خليل طوبيا، رالف غضبان، رالف جرمانوس، رودريك نوفل، سامي شمعون، سوزي زيادة، سيرج بو غاريوس، سعد كيوان، طوني حبيب، طوني خواجا، طوبيا عطاالله، غسان مغبغب، فارس سعيد، فادي أنطوان كرم، فيروز جودية، فتحي اليافي، لينا التنير، ماجدة الحاج، ماجد كرم، منى فياض، نورما رزق، نبيل يزبك، وعطاالله وهبة.