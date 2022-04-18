لبنان | وزير الاعلام: الاستحقاق الانتخابي هو من الأصعب وهدفنا تهدئة الأجواء

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ 35 دقيقة

آخر تحديث: 18 - أبريل - 2022 4:32 مساءً

اعتبر وزير الاعلام زياد مكاري أنّ الاستحقاق الإنتخابي المقبل هو من الأصعب، مشيرا الى اجتماعات أسبوعية مع مختلف وسائل الإعلام، من ممثلي المحطات التلفزيونية والصحف والإذاعات والمواقع الإخبارية، وقال: “هدفنا تهدئة الأجواء، لا سيما أننا نمر في مرحلة صعبة من تاريخ البلد”.

كلام مكاري جاء خلال إفطار رمضاني أقامه المحامي أحمد شندب على شرفه إلى جانب النائب جهاد الصمد في منزله في بلدة بقرصونا بالضنية، حضره رئيس إتحاد بلديات الضنية محمد سعدية، ورؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات من البلدة والمنطقة.

وأكّد “ضرورة مقاربة الاستحقاق الانتخابي بشكل ديموقراطي، لا من باب المنافسة فقط، من أجل التأسيس لبلد جديد، لا سيما أن الدولة غائبة، بعدما نهبت وسرقت”. وقال: “بعد 15أيار، سينتقل لبنان إلى مرحلة جديدة، وربما إلى حكم جديد ورجال سياسة جدد. أما نحن فباقون معا كلنا مع بعض، فسنحيا معا ونموت معا”.

وقال: “في وزارة الإعلام الأولوية التي طرحناها هي حماية الحريات، لا سيما أن أغلى ما في لبنان هو حرية التعبير، إنما نؤكد دائما أهمية الحرية المسؤولة، الحرية غير المؤذية، إنما المرتكزة على الأخلاق واحترام الآخر تحت سقف الديموقراطية”. وطالب بـ”التنافس الديموقراطي”، داعيًا “المواطنين إلى ممارسة هذا الحق بكل حرية و ممارسة حقهم الديموقراطي وواجبهم الوطني والتعبير عن آرائهم بحرية، ضمن قناعتهم بأن من سينتخبونه سيكون مفيدا في تطوير البلد”.

واذ انتقد “المال الانتخابي”، قال المكاري: “من خلال وجوهكم، أرى وأعرف من ستنتخبون، وأن خياراتكم ستكون صحيحة. أنتم أشخاص واعون، لا بالمال ولا بالدولار تتأثرون، رغم الظروف الصعبة التي نمر بها. أنتم ستنتخبون نهجا واحدا هو النهج التاريخي والوطني لعلاقة زغرتا والضنية. وهنا، لا بد أن نتذكر أبو نضال شندب الرجل الكبير الذي كان دائما جامعا للكل. وأقول لأخي الأستاذ أحمد شندب: مين خلف ما مات”.