لبنان | وفاة الطبيب اللبناني روي نسناس

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ 41 دقيقة

توفي الطبيب اللبناني “روي نسناس” اليوم بعد معاناة مع المرض. ونسناس هو باحث ومحاضر، وعرفه اللبنانيون في الآونة الأخيرة تزامنًا مع انتشار وباء كورونا. حيث اعتاد أن يظهر على شاشات التلفزيون ليقدّم النصائح والارشادات حول الوقاية من الفيروس. كما ظهر في البرامج لمناقشة اللقاحات وحث الناس على تلقيها.

وقد نعت مصلحة الأطباء في القوات اللبنانية الطبيب اللبناني في بيان جاء فيه:

“تنعي مصلحة الأطباء في القوات اللبنانية، الطبيب الباحث والمحاضر البروفسور روي نسناس، الذي انتقل اليوم إلى رحمة الآب السماوي.

بوفاة البروفسور نسناس سيفتقد الجسم الطبّي في لبنان والعالم، في هذه الظّروف الصّعبة، مرجعيّة طبيّة كبرى، كما سيفتقد مرضاه الكثر سندًا، كونه ركنًا من أركان العِلم والمعرفة، مُجاهدًا لخير الطبّ والإنسان.

وعليه، تتقدّم المصلحة من عائلته الكريمة ومن نقابة الأطباء والزّملاء كافة، بأحرّ التعازي، سائلة الله أن يتغمّده بواسع رحمته”.