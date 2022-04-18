لبنان | وزير الصحة يتسلّم مساعدات يابانية غدًا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

يتلقّى وزير الصحة العامة، الدكتور فراس الابيض، في مستشفى بعبدا الجامعي الحكومي، أنظمة للطاقة الشمسية، ومستلزمات طبية خاصة بالعناية الفائقة، ونظاما لتعقيم المستشفيات الحكومية، الحادية عشرة صباح غد الثلاثاء في 19 من الحالي، في حضور سفير اليابان أوكوبو تاكيشي، مدير مكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع في المركز الاقليمي في الاردن محمد عثمان أكرم.

وتأتي هذه الهبة من ضمن مشروع “الدعم العاجل للمرافق الصحية الحرجة في لبنان”، المموّل من الحكومة اليابانية، والذي أنجز بنجاح عبر مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS.

كما، سيتم إطلاق مشروع جديد بعنوان “الدعم العاجل للقطاع الصحي في لبنان”، الهادف الى تزويد عدد من المستشفيات الحكومية بمعدات طبية وأنظمة طاقة شمسية.

ولمناسبة الزيارة يفتتح أبيض قسم الجراحة التجميلية في مستشفى بعبدا الجامعي الحكومي، والمجهز بأحدث المعدات الطبية والتقنيات الجراحية.