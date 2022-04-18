لبنان | الاتحاد العمالي يدعو الى معالجة ملف الطحين وفضح المحتكرين

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 أبريل 2022 01:13 مساءً - منذ 43 دقيقة

لا يزال لبنان قابعًا تحت تهديد أزمة طحين بسبب الأزمة الأوكرانية وعدم توفّر المخازن الكافية لتخزين كميات كبيرة من القمح في حال استيرادها بعد تدمير الأهراءات في مرفأ بيروت.

في هذا الاطار، دعا رئيس الاتحاد العمالي العام “”بشارة الأسمر المسؤولين، الى “معالجة ملف الطحين جذريا، بعيدا من التجاذبات، لأن ثورة الرغيف لن ترحم أحدا وقد تؤدي الى اضطرابات أمنية وسياسية تلقي بظلالها على الاستحقاقات الدستورية المقبلة”.

ولفت في بيان الى أنّ: “إشارة الرئيس ميقاتي في مجلس الوزراء الى مبالغة في افتعال أزمة الطحين، وأن الكميات الموجودة في السوق كبيرة وعمليات احتكار وتصرف غير قانوني تجرى في الأسواق والاستيراد يفوق حاجة لبنان، كلام كبير ويجب أن يعتبر إخبارا للنيابة العامة المالية للتحرك باتجاه ردع المرتكبين والمحتكرين والتجار المعنيين والمهربين، لما لهذا الموضوع من أهمية على صعيد تأمين لقمة عيش العمال والفقراء وذوي الدخل المحدود”.

وشكر لميقاتي “موقفه من هذا الملف ودعوته الى التسريع بعقد جلسة خاصة للمجلس للبحث في الأمن الغذائي المهتز بفعل فلتان الأسعار وعدم الوضوح في ملف القمح والطحين”.

هذا ورأى أن “الأزمات المتكررة في هذا القطاع تدل على أن هناك شيئا يجرى التحضير له، وقد يكون رفع الدعم عن رغيف الفقراء أو عن جزء من مشتقات الطحين التي تستعمل في غير محلها”.

ودعا الأسمر الحكومة الى “ضرورة فضح المرتكبين والمتورطين واستيراد القمح وتأمين وصوله الى لبنان، بالتعاون مع المطاحن أو بصورة منفردة وبتحديد تجار الطحين والكميات المسلمة أصولا وقانونا الى الأفران بحسب الحاجة منعا للاحتكار والتهريب”، مشدّدًا على أن “متابعة حثيثة لهذا الملف تجنب البلاد خطر فقدان الرغيف وتداعياته على الفقراء وذوي الدخل المحدود”.