لبنان | أزمة الزيت إلى انفراج؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 أبريل 2022 01:13 مساءً - منذ ساعة واحدة

أثّرت الحرب بين روسيا وأوكرانيا على الأمن الغذائي ليس فقط محلياً بل أيضا عالمياً، وبرزت مشكلة شح القمح والزيت النباتي في الأسواق اللبنانية بسبب انقطاع الإمدادات من المصادر التقليدية ويجري العمل حالياً لتأمين أسواق بديلة.

في هذا المجال، أكد رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني البحصلي أن الازمة الى انفراج لناحية تأمين الزيت بعد ايجاد مصادر بديلة عن اوكرانيا، مضيفًا:” اذا سمحت تركيا بتصدير زيت دوار الشمس فإن الامور ستحل”.

وأشار في حديث إذاعي الى ان كل المواد الغذائية مؤمنة وان ارتفعت الاسعار بسبب تأثير الحرب الاوكرانية، مضيفًا:” ومن ناحية القمح فالمشكلة سببها تمويل مصرف لبنان اما اليوم فحلت جزئيا، ولكن هذا لا يعني ان الازمة انتهت”.