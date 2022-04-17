لبنان | وليد جنبلاط: باسيل سيحاول تعطيل سهولة الانتخاب في الاغتراب

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 أبريل 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 17 - أبريل - 2022 9:37 مساءً

اعتبر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط “أنّ كل ما يقوم به باسيل وعون يهدف الى رفع العقوبات عن جبران وبالنسبة لترسيم الحدود أصروا على الخط 29 واليوم غيروا رأيهم وسيفعلون كل شي يرضي الأميركيين والإسرائيليين”.وعن الانتخابات الرئاسية قال: ” لا جبران باسيل ولا سليمان فرنجية وفي المرة السابقة “سايرنا” الرئيس الحريري “طلعت براسنا وبراسه”.

كلام جنبلاط جاء خلال حديث مع الاغتراب، اشار فيه الى ان جبران باسيل سيحاول من خلال وزارة الخارجية تعطيل سهولة الانتخابات في الاغتراب وثمة فريق عمل يخص باسيل سيتوجه إلى الخارج لاستلام مفاصل أساسية ومنها الولايات المتحدة وكندا وأوستراليا.

ولفت الى أنّ “من لا يتذكر الماضي ويضحي فيه لا مستقبل له”، كاشفا عن أن مستقبله انتهى فيما تيمور بدأ وشق طريقه وبعد الانتخابات سيكون كل شيء بتصرفه وهو مستعد لمساعدته.

و أوضح أن “العالم اليوم يصب اهتمامه على أوكرانيا ولذا لبنان قد يفقد اي اهتمام بالمطلق وجيد أن الرئيس الفرنسي لا يزال يلحظ لبنان والولايات المتحدة”، وقال: “لست أدري إذا كان لبنان لا يزال على جدول أعمالها”، معتبرًا أنّ الأزمة طويلة وقد تكون مفتوحة لكن الموضوع يعود إلى جدية عمل الحكومة بالنسبة للموافقة على البروتوكول مع صندوق النقد الدولي والاتفاق الأولي غير كاف في حال لم يترجم عملياً في موافقة المجلس النيابي الحالي.

أمّا في ما يتعلق بالكابيتال كونترول، فقد لفت الى أنّ “لجنة المال لم تصل إلى مناقشته، وعلى هذا النسق فإن الملف سيرحل إلى ما بعد الانتخابات لكن عندها ستصبح الحكومة حكومة تصريف الأعمال وفرصة الانقاذ مع صندوق النقد قد تذهب إلى المجهول”.

كما أفاد بأن “المبادرة الفرنسية – السعودية سترى النور”، آملا “منها مساعدة بعض المؤسسات وطُلب منا سعودياً وفرنسياً أن نقوم بإعطاء جردة بالمؤسسات فأعطيناهم جردة بكل المؤسسات وليس فقط مؤسسات الدروز وهذا إذا ما تُرجم يسد حاجة صغيرة”.

من جانب آخر، رأى أن “المحور السوري الإيراني ضد ما تبقى من قرار وطني مستقل في المختارة وغيرها واللقاء الديمقراطي مستهدف بكامله لكن هذه ليست معركة تيمور جنبلاط بل معركة القرار الوطني العربي السيادي المستقل”.

وعن الترشيحات، أكد أنه قام بالتغيير الممكن والمطلوب قائلا: ” لم أفعل الباقي لأن مروان حمادة “ذهب إلى الموت” وعاد وذلك بسبب معركة الاستقلال ورفص التمديد للحود ومن خلفه السوري والإيراني وأكرم شهيب كان بعز الحصار من الذين وقفوا معنا”.

أما عن عودة سفيري السعودية والكويت، فأشار إلى أنه “بعد الغيوم نتيجة التصريحات الهمجية لجماعة حزب الله والتيار الوطني الحر وكانت لتدمر علاقتنا مع الخليج نأمل من عودة السفراء بعودة الخليج والقيام بحركة التوازن كي لا نبقى تحت سيطرة الإيراني والسوري”.

الى ذلك، قال جنبلاط: “الدول غنية بممتلكاتها ولا أدعو إلى البيع بل إلى الاستثمار ومثلاً يمكن تلزيم قطاع الكهرباء لعشر سنوات بعد اخراج الملف من أيدي جبران باسيل”.