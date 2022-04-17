لبنان | ميقاتي ينفي حصول لقاء سري بينه وبين ماكرون

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 أبريل 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

نفى المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي حصول اجتماع سري بينه وبين الرئيس الفرنسي “ايمانويل ماكرون”.

وصدر عن المكتب بيان جاء فيه، “إن ما ورد في نشرة “الجديد” الليلة عن اجتماع سري بين رئيس الحكومة والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وعن اتفاق مزعوم جرى خلاله هو من نسج الخيال”.

وأضاف، “اذ لم يعقد اي اجتماع من هذا النوع والمناقصات المحكى عنها، ان حصلت، ستجري وفق قانون المحاسبة العمومية. فاقتضى التوضيح”.

وكانت قناة “الجديد” قد أفادت عن حصول اجتماع بين ماكرون وميقاتي اتفقا فيه على تلزيم مرفأ بيروت لشركة فرنسية وعن دور لشركة توتال ربطًا بملف ترسيم الحدود البحرية.