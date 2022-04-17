لبنان | تضامن مع لائحة “معًا للتغيير”.. أمل و”حزب الله” سيمنعان النشاطات الديمقراطية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 أبريل 2022 07:09 مساءً - منذ 46 دقيقة

دان 70 مرشّحاً من 11 لائحة تغييرية في 11 دائرة إنتخابية الإعتداء الذي طال المشاركين في إطلاق لائحة المعارضة في دائرة صور الزهراني، مشيرين الى أن هذا الإعتداء ينذر بنيّة أحزاب السلطة وعلى رأسها أمل و”حزب الله” منع أي نشاط إنتخابي ديمقراطي في مناطق نفوذها.

وقد وقّع البيان المشترك مرشّحون عن دوائر الشمال الأولى (عكار)، الثانية (طرابلس المنية الضنية)، الثالثة (شمالُنا عن بشرّي الكورة زغرتا والبترون)، جبل لبنان الثالثة (بعبدا)، جبل لبنان الرابعة (الشوف وعاليه)، بيروت الأولى، بيروت الثانية، البقاع الأولى (زحلة)، البقاع الثانية (البقاع الغربي وراشيا)، الجنوب الثانية (صور الزهراني) والجنوب الثالثة (مرجعيون، حاصبيا، نبطية وبنت جبيل).

هذا وأصدرت اللوائح التغييرية بيانًا تضامنيًا مع لائحة “معاً للتغيير” في دائرة الجنوب الثانية، جاء فيه:

معركة الجنوب، معركتنا جميعا،

نستنكر بشكل قاطع الاعتداء المدبرّ من قبل عناصر حركة أمل على المشاركين في إطلاق لائحة المعارضة في دائرة صور الزهراني، ونصب الحواجز على الطريق العام ونشر المسلحين لترهيب الناس مذكرين بأبشع مظاهر الحرب الأهلية. هذه الاعتداءات على حرية التجمع والعمل السياسي قبل أسابيع من تاريخ الانتخابات النيابية، تُنذر بنية أحزاب السلطة وعلى رأسها حزب لله وحركة أمل منع أي نشاط انتخابي ديمقراطي في مناطق نفوذها.

اننا، اليوم، كمرشحين ومرشحات على لوائح التغيير في كل لبنان، نعلن تضامننا الكامل مع المناضلين والمناضلات في الجنوب، ونعتبر أن معركة الكرامة والتغيير، هي معركة كل واحد منا من الناقورة الى العريضة.

أخيرا، ندعو الأجهزة الأمنية والقضائية الى محاسبة الفاعلين وتأمين سلامة المرشحين والناخبين خلال الحملة الانتخابية وفي يوم الاقتراع؛ كما نطلب من المؤسسات والهيئات الدولية المعنية بمراقبة الانتخابات الانتقال فوراً الى الصرفند وفتح تحقيق في ملابسات هذه الحادثة.