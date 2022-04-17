لبنان | قوى الأمن تعمّم صورة لشابة مفقودة من عكّار

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 أبريل 2022 07:09 مساءً - منذ 3 ساعات

عمّمت قوى الأمن الداخلي صورة المفقودة رشا احمد الضناوي (مواليد العام 2000، لبنانية) التي غادرت منزلها بتاريخ 14-4-2022 .

وأصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، بلاغًا قالت فيه أن المفقودة هي من مواليد العام 2000، لبنانية وغادرت بتاريخ 14-4-2022، مكان إقامتها الكائن في بلدة دير عوزا / عكار، إلى جهة مجهولة، ولم تعد لغاية تاريخه.

وأضاف البلاغ: “لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الإتصال بمخفر بينو في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم:360011-06، للادلاء بما لديهم من معلومات”.