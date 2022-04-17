لبنان | كم بلغ دولار السوق السوداء اليوم؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 أبريل 2022 01:09 مساءً - منذ 48 دقيقة

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم الاحد 17 نيسان 2022 مبلغ: 24850 ليرة لبنانية للشراء، و24900 ليرة لبنانية للمبيع مقابل الدولار الواحد.

وذكّر مصرف لبنان في بيان، أنه على المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص.

وبدأ الإعلان عن توقيع الاتفاق الأوّلي بين لبنان وصندوق النقد الدولي، بتوليد انعكاسات إيجابية على الأسواق النقدية والمالية المحلية، وسط انتعاش الآمال بالتزام الحكومة ومجلس النواب بالاستجابة السريعة لإقرار حزمة القوانين الإصلاحية في المجالين المالي والمصرفي والخطوات الإجرائية التكميلية للانتقال إلى مرحلة إبرام اتفاقية برنامج تمويلي على مدار 4 سنوات وبقيمة 3 مليارات دولار.