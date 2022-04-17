لبنان | فارس سعيد: بقاء اسرائيل في المنطقة هو قرار ايراني اولاً

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 أبريل 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

غرّد النائب السابق فارس سعيد على حسابه عبر “تويتر” كاتباً: اكّد النائب محمد رعد ان كلفة “اقتلاع” اسرائيل من المنطقة هو “٩ مليار دولار” سعادتكً هذا رقم صغير جداً بالنسبة للمهمّة المحددّة و يؤكد ان “بقاء”اسرائيل في المنطقة هو قرار ايراني اولاً.

وتابع في تغريدة ثانية: وقوف اللوائح عند حدود نهر الاولي يلغي العملية الديمقراطية في جزء كبير من لبنان من ساهم في ايهام الناس انه انجز قانون عصري في ظلّ سلاح حزب الله كاذب او متسامح مع السلاح لبنان تحت الاحتلال الايراني و لا معنى لاي كلام آخر. ولفت أن الاخطر هو اعتبار الاعتداء على لائحة الزهراني من قبل أمل حزب الله شأن “شيعي” و ان الاهتمام الديمقراطي يقف عند حدود نهر الاولي. من يسلّم الجنوب للميليشيات يسلمها رأس بيروت وطرابلس وقلب جبل لبنان.

ختم : أسأل كل الذين اعلنواً “ارادة” التغيير من خلال محاربة “الفساد و سوء الادارة” لماذا لا نسمع اصواتكم امام ما حصل في الصرفند؟ لا يعنيكم الجنوب؟ لا تريدون مواجهة الظلم ؟ لستمً “ثورة” وإصلاحيون؟ عيب