لبنان | وزير المال يوضح سبب عدم توقيع مرسوم تشكيلات محكمة التمييز

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كتبت أسماء لمنور في السبت 16 أبريل 2022 07:16 مساءً - منذ 25 دقيقة
وزير المالية يوسف الخليل
اكد وزير المال يوسف الخليل، في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي: “حرصه الشديد على تحقيق العدالة وإظهار الحقيقة كاملة في ملف تحقيقات انفجار مرفأ بيروت وفقاً لنصوص الدستور والقوانين المرعية الإجراء، وموقفه واضح وثابت في هذا الخصوص”.
وقال الخليل: “في هذا الإطار يقتضي توضيح الصورة أمام الرأي العام اللبناني عن عدم توقيع مرسوم تشكيلات محكمة التمييز كونه يتضمن أخطاء أساسية من شأن التوقيع عليه أن يخلق سابقة، لبنان بغنى عنها”.
وأضاف: “كما يؤكد الوزير الخليل أنه يتم العمل على تذليل العقبات أمام توقيع مرسوم التشكيلات المذكور ويعلن أنه سوف يوقع على المرسوم فور تذليل تلك العقبات. لذا اقتضى التوضيح”.