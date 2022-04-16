لبنان | وزير المال يوضح سبب عدم توقيع مرسوم تشكيلات محكمة التمييز

كتبت أسماء لمنور في السبت 16 أبريل 2022 07:16 مساءً - منذ 25 دقيقة

اكد وزير المال يوسف الخليل، في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي: “حرصه الشديد على تحقيق العدالة وإظهار الحقيقة كاملة في ملف تحقيقات انفجار مرفأ بيروت ‏وفقاً لنصوص الدستور والقوانين المرعية الإجراء، وموقفه واضح وثابت في هذا الخصوص”.

وقال الخليل: “في هذا ‏الإطار يقتضي توضيح الصورة أمام الرأي العام اللبناني عن عدم توقيع مرسوم تشكيلات محكمة التمييز كونه يتضمن أخطاء أساسية ‏من شأن التوقيع عليه أن يخلق سابقة، لبنان بغنى عنها”.

وأضاف: “كما يؤكد الوزير الخليل أنه يتم العمل على تذليل العقبات أمام توقيع مرسوم التشكيلات المذكور ويعلن أنه سوف يوقع على المرسوم فور تذليل تلك العقبات. لذا اقتضى التوضيح”.