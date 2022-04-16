لبنان | المرتضى: صوت انفجار المرفأ لن يخفت الا مع صوت العدالة

كتبت أسماء لمنور في السبت 16 أبريل 2022 07:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

صدر عن وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى بيان، لمناسبة اليوم العالمي للصوت، الذي يقع في السادس عشر من نيسان من كل عام، جاء فيه:

“16 نيسان هو اليوم العالمي للصوت ولبنان سيبقى صوت الثقافة الحرة، وصوت القيم التي تناضل لرفع الظلم وجبه العدوان والتحرير،

وصوت فيروز تغني الجمال والخير والحنين إلى المدن العربية من خليج بيروت إلى “شط اسكندريه”، مرورا بالقدس ودمشق وبغداد وسائر عواصم المجد العربي.

وفي اليوم العالمي للصوت نستذكر ايضا صوت انفجار المرفأ الذي عصف في وجدان كل لبناني ولن يخفت أو يستكين حتى يرتفع صوت العدالة معلنا الحقيقة غير المسيسة وغير الموظفة في أجندات الفوضى التي يريدونها لهذا البلد”.