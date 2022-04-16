لبنان | بيان توضيحي لوزارة الخارجية والمغتربين

كتبت أسماء لمنور في السبت 16 أبريل 2022 07:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين ما يلي:

“تنفي وزارة الخارجية والمغتربين الخبر المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي حول دعوة الطلاب المستفيدين من منحة ادارة حصر التبغ والتنباك، للحضور الى مبنى الوزارة لاستلام قيمة المنحة نقداً.

إن هذا الخبر عارٍ من الصحة. ويهم الوزارة التأكيد أن حوالي 542 طالباً قد باشروا استلام المنحة بعد أن بدأت السفارات اللبنانية توزيعها على مستحقيها.

وتتابع الوزارة العمل على ايجاد حل سريع، بالتنسيق مع مصرف لبنان، يسمح بتسليم المبالغ المستحقة للطلاب المتواجدين في روسيا واوكرانيا وايران وكوبا وسوريا بسبب صعوبة التحويلات المالية الى هذه الدول الخمس”.