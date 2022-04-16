لبنان | فيديو.. عناصر حزبية تعتدي على مرشّحي “معًا للتغيير” وحركة أمل تتبرّأ

كتبت أسماء لمنور في السبت 16 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ 38 دقيقة

آخر تحديث: 16 - أبريل - 2022 4:32 مساءً

قطعت عناصر حزبية، أفادت قناة الـجديد بأنها تعود الى حركة أمل، الطريق المؤدي إلى مطعم “الوادي” في الصرفند ومنعت المرشحين عن لائحة “معاً للتغيير” المدعومة من “الحزب الشيوعي” والمستقلين و”حراك صور” من الوصول إلى المطعم حيث كان مقرراً إعلان البرنامج الانتخابي للائحة، وسط مناشدات للجيش اللبناني بالتدخل.

كذلك أطلق النار باتجاه المشاركين في حفل اطلاق اللائحة وسط توتر شهدته المنطقة.

و أشارت الـ ال بي سي إلى أن مناصري “حركة أمل” وضعوا الحواجز على مدخل الصالة التي كانت ستستقبل اطلاق البرنامج الانتخابي للائحة “معا للتغيير” في الصرفند.

وأفادت مراسلة الجديد بأن بعض المرشحين منعوا من الدخول الى القاعة، وقال احد المرشحين عن الحزب الشيوعي انّهم تعرضوا لاعتداء بالكلام ورشق بالحجارة واعتداء جسدي.

وفيما أكد أنّ السلطة السياسية لا تتقبل الرأي الاخر، استغرب المرشح مواصلة المواطنين دعمهم لأحزاب السلطة، مؤكّدا ان ما حدث لن يثنيهم عن الاستمرار والمواجهة.

هذا وأشارت مراسلة الجديد الى أن القوى الامنية حضرت الى المكان فيما يتخوف بعض الحاضرين من الخروج خشية التعرض لاعتداء مماثل.

وعلى الإثر، أعلن المكتب الاعلامي في “حركة أمل” ان “بعض وسائل الاعلام والمواقع الاخبارية تناقلت معلومات غير دقيقة عن علاقة عناصر من حركة امل في اشكال وقع في منطقة الصرفند.”

ونفت في بيان “أي علاقة لها بالحادثة ووضعتها بعهدة القوى الامنية.”