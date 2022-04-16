لبنان | في مجدليا.. إشكال بين شقيقين ينتهي بجريمة قتل

كتبت أسماء لمنور في السبت 16 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 16 - أبريل - 2022 4:00 مساءً

أقدم المدعو (ص.ح.) على قتل شقيقه (ح.ح.) بعدما أطلق النار في اتجاهه من سلاح حربي وأصابه بطلقات نارية عدّة، في محلة تلة الذهب بمجدليا، قضاء زغرتا، وفق ما أكّد مراسل “النهار”.

وكان المصاب قد نُقل بحال حرجة إلى مستشفى طرابلس الحكومي في القبة للعلاج، لكنه ما لبث أن فارق الحياة متأثراً بإصابته البليغة، فيما فرّ مطلق النار إلى جهه مجهولة وقد حضرت القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقاً بالحادثة.

ووفق معلومات “النهار”، إنّ الإشكال ناتج عن خلافات عائلية.